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Настанови тренера Вереса перед грою із Зорею.

Головний тренер рівненського Вереса Сергій Лавриненко розповів про підготовку команди до календарного матчу чемпіонату проти Зорі.

- Через травму не зіграє із Зорею Даниїл Хондак. Арсеній Коркодим досі перебуває у розташуванні студентської збірної України. Через дискваліфікації не допоможуть команді в неділю також Владислав Шарай і Євгеній Шевченко.

Щодо двох останніх — це важливі гравці основи, замінити яких буде непросто. Але для цього в команді й створюється внутрішня конкуренція. Вважаю, що гравці які замінять їх у цій грі повинні вийти на поле з подвійною мотивацією і бажанням, щоб довести, що вони можуть грати на рівні УПЛ.

Минай, проти якого ми грали минулого тижня, і Зоря — це зовсім різні команди. Некоретно їх порівнювати. Звісно, в неділю ми дещо по-іншому тактично будуватимемо свою гру. Але я не хочу розкривати всі карти. Намагатимемося продемонструвати характер, бажання і самовіддачу.

Ми створили багато моментів у попередній грі з Минаєм. Підвела реалізація. Але я вірю, що команду має прорвати і окрім хорошої гри ми здобудемо і хороший результат.

Щодо Зорі — на старті сезону команду готував інший тренер. З приходом Валерія Кривенцова їхня гра змінилася.

Нам важливо підійти до протистояння з таким суперником у хорошому настрої і продемонструвати хорошу гру, — цитує наставника офіційний сайт клубу.

Матч Зоря — Верес відбудеться в неділю, початок — о 17:00.