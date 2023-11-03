Україна

Наставник полтавської команди поділився своїми думками після гри з Оболонню.

Головний тренер полтавської Ворскли Віктор Скрипник прокоментував перемогу своєї команди у чвертьфінальному матчі Кубку України проти Оболоні (3:0).

"Ми дуже раді, що вийшли до півфіналу. Ми зіграли дуже потужно перший тайм, забили два м'ячі. Були ще моменти. Не залишили шансів нашим суперникам. Потім грали за рахунком.

Як і планували, підключили молодь, щоби була ротація, щоб відпочили лідери команди. На жаль, гравці мають пошкодження. Але це футбол.

Оболонь — Ворскла 0:3 Відео голів та огляд матчу Кубка України

Вже у неділю граємо в Ужгороді. Завтра поїздом їдемо туди. Немає часу на відновлення. В нас такий календар. Важко, але хлопці показують характер. Я подякував гравцям. На жаль, ми не отримали три бали в турнірну таблицю. Але вже 11 листопада ми зіграємо знову. Я впевнений, що це вже буде інша гра", - наводить слова Скрипника прес-служба Оболоні.

Раніше Football.ua підбив підсумки та проаналізував минулі матчі 1/4 фіналу Кубку України.