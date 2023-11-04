Французький футболіст відновився після тяжкої травми.
Набіль Фекір, Getty Images
04 листопада 2023, 14:53
Півзахисник Бетіса Набіль Фекір відновився після травми та готовий повернутися на поле. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Нагадаємо, 30-річний француз у лютому цього року порвав передню хрестоподібну зв'язку коліна, після чого тривалий час відновлювався.
Таким чином, вперше з лютого Фекір повернувся до заявки іспанської команди на матч проти Мальорки.
Матч 12 туру іспанської Ла Ліги Бетіс — Мальорка відбудеться сьогодні, 4 листопада, о 17:15 за київським часом.