Іспанія

Французький футболіст відновився після тяжкої травми.

Півзахисник Бетіса Набіль Фекір відновився після травми та готовий повернутися на поле. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, 30-річний француз у лютому цього року порвав передню хрестоподібну зв'язку коліна, після чого тривалий час відновлювався.

Таким чином, вперше з лютого Фекір повернувся до заявки іспанської команди на матч проти Мальорки.

Матч 12 туру іспанської Ла Ліги Бетіс — Мальорка відбудеться сьогодні, 4 листопада, о 17:15 за київським часом.