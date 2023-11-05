Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють мадридський Реал та мадридський Райо Вальєкано.

Мадридські Реал та Райо Вальєкано закриватимуть програму неділі в рамках дванадцятого туру іспанської Ла Ліги матчем на Сантьяго Бернабеу.

Карло Анчелотті, після перемоги над каталонською Барселоною (2:1), залучив до стартового складу Франа ліворуч у захисті, тоді як Камавінга зіграє в опорній зоні, а Модрич долучиться до ланки центральних півзахисників. Хоселу гратиме в парі нападників із Вінісіусом.

Райо Вальєкано, у порівнянні з нічиєю проти баскського Реала Сосьєдад (2:2). використав із перших хвилин Муміна праворуч у захисті, тоді як Валентін долучиться до центральної вісі.

Реал: Аррісабалага — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Фран Гарсія — Камавінга — Вальверде, Модрич — Беллінгем — Хоселу, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Піньєйро, Начо, Кроос, Родріго, Л. Васкес, Браїм, Гюлер, Пас.

Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Ратіу, Мумін, Лежен, Еспіно — Паласон, Сісс, Валентін, А. Гарсія — У. Лопес — де Томас.

Запасні: Карденас, Чавварія, Мартін, Арідане, Посо, Трехо, Фалькао, Бебе, Нтека, Кіке, Де Фрутос, Камельйо.



Гра Реал — Райо Вальєкано почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.