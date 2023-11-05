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  • Іспанія

    05 листопада 2023, 07:55

    Реал Мадрид — Райо Вальєкано. Анонс і прогноз на матч Ла Ліги 04.11.2023

    Football.ua представляє прев'ю матчу 12-го туру Прімери, який пройде 04 жовтня та розпочнеться о годині 22:00.

    Реал Мадрид - Райо Вальєкано - Getty Images
    Реал Мадрид - Райо Вальєкано - Getty Images 05 листопада 2023, 07:55

    У рамках дев'ятого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Реал Мадрид та Райо Вальєкано. Поєдинок обіцяє бути нелегким для обох колективів. 

    РЕАЛ МАДРИД — РАЙО ВАЛЬЄКАНО 
    НЕДІЛЯ, 05 ЛИСТОПАДА, 22:00. САНТЬЯГО БАРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ МУНУЕРА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO​

    Реал переміг Барселону у Ель-Класіко та очолює турнірну таблицю. Райо посідає наразі сьому позицію. 

    Мадридський гранд не приймав участь у Кубку Іспанії, а ось опонент здолав Атлетіко Лугонес 6:0, отже настрій в команди хороший. Можливо, його вдасться перенести на це протистояння. Загалом обидва клуби вміють видавати гольові спектаклі. Принаймні один гол за гру ми точно побачимо. 

    За попередні шість років обидві команди зустрічалися одна з одною сім разів, і майже всі матчі були напруженими. Як і очікувалося, терези перемоги схилив на свій бік переважно Реал, але в 2019 році вони також помилилися, коли програли Райо на виїзді з рахунком 0:1. Окрім відомих раніше пошкоджень якихось новин щодо цього в колективу Карло Анчелотті немає. Аналогічно в опонента, який розпочав кампанію під керівництвом нового наставника замість Андоні Іраоли. 

    Минулого сезону королівська команда переграла опонента вдома після поразки на виїзді. Цікаво, що практично в усіх цих матчах команди Карло Анчелотті забив Карім Бензема. Однак цього разу у француза 
    не буде забити, тому що він пішов до чемпіонату Саудівської Аравії, однак партнери будуть заряджені перемогти. 

    ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

    Реал Мадрид: Аррісабалага — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Камавінга — Вальверде, Кроос, Модрич — Беллінгем — Родріго, Вінісіус 

    Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Балью, Лежен, Мумін, Еспіно — Лопес, Валентін — Паласон, де Фрутос, А. Гарсія — де Томас 

    ПОТОЧНА ФОРМА

    ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

    footballпрогноз 2:0

    Команди

    Райо Вальєкано Реал Мадрид

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