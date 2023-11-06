Іспанія

Легенда "блаугранас" підтримав свій клуб.

Колишній захисник Барселони та збірної Іспанії легендарний Карлес Пуйоль вирішив підтримати каталонський клуб на тлі "справи Негрейри". Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Я дуже спокійний, бо впевнений, що ми (ФК Барселона ред.) не купували суддів. Правосуддя підтвердить це.

Я ніколи не відчував, щоб судді нам допомагали, скоріше навпаки.

Бути арбітром дуже складно і потрібно поважати їхню роботу", — сказав Пуйоль.