Іспанія

Команда Карло Анчелотті повністю укомплектована.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті заявив, що "вершкові" не мають наміру підписувати нових гравців у зимове трансферне вікно.

"Ми не плануємо підписувати жодного гравця в січні. Я думаю, що січневий ринок для нас закритий.

Мілітао та Куртуа повернуться до кінця сезону. У січні нічого не плануємо. Влітку – можливо", — наводить слова Анчелотті інсайдер Фабріціо Романо у своєму твіттері.

Після 12 турів Реал набрав 29 очок і посідає друге місце в іспанській Ла Лізі, відстаючи від Жирони на два бали. Позаду Барселона, яка має на два очки менше.

Свій наступний матч Реал проведе у Лізі чемпіонів проти Браги. Гра відбудеться завтра, 8 листопада, о 22:00 за київським часом.