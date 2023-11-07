Іспанія

Football.ua представляє огляд туру чемпіонату Іспанії.

Прімера починає набирати обертів. Реал продовжує тримати дистанцію від Барселони, а самі каталонці здобувають перемогу.

Результати туру

Артем Довбик влаштовує неймовірний перформанс проти Осасуни

Жирона створила крутий камбек проти Осасуни. Команда Мічела розпочала матч не надто вдало, втім в другому таймі зуміла перемінити поєдинок.

Клуб повів у рахунку завдяки хрестоматійній контратаці, але потім Осасуна вийшла вперед завдяки двом голами Будіміра.

До речі, саме передача Артема Довбика дозволила відзначитися Івану Мартіну.

На 71-й хвилині гри Жирона рахунок зрівняла — тепер після пасу Мігеля Гутьєрреса забив вже сам Довбик. А на 80-й хвилині каталонці вийшли вперед. Третій гол команди організували українці – Артем віддав пас, а Віктор Циганков забив гол. Приємно, що зв'язка працює на високому рівні у Прімері.

Четвертий м'яч забив Алейш Гарсія. Осасуна достатньо неприємний опонент вдома, тому результат у Памплоні ще за такого сценарію виглядає солідно та дозволяє констатувати те, що в Жирони є чудовий характер, з яким можна і потрібно боротися за четвірку.

Барселона здобула перемогу в важкому матчі

Реал Сосьєдад і Барселона зіграли один із найнапруженіших матчів у Лізі. Колектив Іманола Альгуасіля був набагато кращим на полі, але очки дісталися Барселоні.

Барселона подовгу контролювала м’яч у центрі, а опонент відповідав своїми небезпечними виходами. На перших хвилинах тер Штеген завадив забити Барренечеа чудовим фірмовим сейвом. На 2-й хвилині невдалим пасом від Кунде ледь не скористався Оярсабаль, далі був удар головою Меріно.

Безперечно найкращим у команді Хаві був саме Марк-Андре. Через півгодини він запобіг новому голу, цього разу від Субіменді, парирувавши удар з близької відстані.

Слабкий перший тайм каталонців міг натякнути на зміни після перерви, але цього не було. Хаві виконав ряд замін, а Реал Сосьєдад дещо послабив свою активність.

Вихід Ламіна Ямаля та Рафіньї, котрі додали ширини на флангах, дозволив рухати м'яч швидко та створювати більше моментів один в один. В фінальному етапі поєдинку баскський колектив був втомлений, а опонент навпаки почав ініціативніше іти вперед. А коли до завершення залишилося небагато часу, навіс Гюндогана завершив переможним голом Араухо.

Реал вдома не зміг переграти Райо

Реалу не вдалося обіграти Райо Вальєкано. Завдяки цьому Жирона залишилася на першому місці.

Райо традиційно смілива команда, що вміє пресингувати. Вона прагнула високо зустрічати опонента, коли той розігрував м'яч на своїй половині, і гостям навіть вдавалося підловити господарів на помилці. Фран Гарсія та Модріч ледь не привезли голи у свої ворота. Проте найбільш грубою помилкою відмітився Унаї Лопес, коли Вальверде вийшов віч-на-віч із голкіпером і пробив прямо у воротаря.

Реал загалом награв на гол у першому таймі, проте не забив. Господарі завдали 12 ударів по воротах, у тому числі сім із штрафного майданчика, і двічі потрапили в площину воріт. Тоді як суперник не турбував Кепу – не вдавалося ловити опонента у перехідних фазах.

Другий тайм Реал почав дуже бадьоро. Один Вінісіус мав декілька чудових нагод, втім їх не реалізував.

А Райо вдалося пізніше заспокоїти гру та практично нічого не дати створити Реалу. Це спрацювало.

Важливим моментом зустрічі було пошкодження Джуда Беллінгема, який тримався за плече, проте медичному штабу вдалося повернути його на поле. Враховуючи, що в стартовому складі вийшов Хоселу, це помітно зменшувало можливість для англійського півзахисника в улюбленій манері атакувати зони завершення. Не було достатньо вільного простору для цього і одного разу він не витримав та висловив претензії своєму одноклубнику.

Реал не обігравав Райо вдома ще у 2000 році, після цього були лише самі перемоги.

Коротко про інші матчі туру:

Лас-Пальмас вдома переграв Атлетіко. Результат було оформлено у другому таймі. Один із голів створила минула зв'язка футболістів Барселони Сандро Рамірес та Мунір Ель-Хаддаді. Альваро Мораті вдалося лише скоротити відставання у рахунку.

Бетіс вдома переграв Мальорку (2:0). Підопічні Мануеля Пеллегріні відправили у ворота суперника два "сухих" м'ячі, авторами яких стали Вілліан Жозе та Айосе Перес.

Сельта не обіграла Севілью (1:1). На 22-й хвилині центральний захисник "кельтів" Карл Старфельт відкрив рахунок у матчі. В середині другого тайму господарі поля залишилися вдесятьох через вилучення Ренато Тапії внаслідок другої жовтої картки. А вже наприкінці зустрічі, зусиллями Ен-Несірі, "нервіонці" зуміли зрівняти рахунок. Тож фінальний свісток зафіксував гольову нічию.

Алавес мінімально переграв Альмерію (1:0). Господарі поля виглядали впевненіше у першому таймі і могли відкрити рахунок ще тоді, але Хаджи не реалізував пенальті. У другій половині зустрічі гра стала більш рівною, але саме Алавес відкрив рахунок у матчі. Голом відзначився захисник Седлар. Його результативний удар був вирішальним. Альмерія досі не перемагала у цьому сезоні Ла Ліги.

Валенсія вдома перемогла Гранаду (1:0). "Кажани" встигли відкрити рахунок ще у першому таймі завдяки реалізованому пенальті. Голом відзначився Пепелу. У другій половині зустрічі гра була рівною. Жодна з команд порадувати глядачів більшою кількістю голів не зуміла. Український нападник Роман Яремчук з'явився на полі аж на 89-й хвилині матчу, замінивши Пепелу, автора єдиного результативного удару.

Атлетік переграв Вільярреал у виїзному матчі (3:2). Гості зуміли здолати опонента, відправивши до їхніх воріт три голи. При цьому, Вільярреал зумів відіграти два м'ячі наприкінці зустрічі.

Хетафе вдесятьох вдома мінімально переграв Кадіс (1:0). Єдиний гол забив форвард Борха Майораль.

Цікаві факти та статистика

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Інша статистика

Найкращий гол 12-го туру Прімери

Іньїго Галларета (Атлетік Більбао)

Найкращий гравець 12-го туру Прімери

Артем Довбик (Жирона) – 1+2 у матчі проти Осасуни

Символічна збірна 12-го туру

Таблиця після 12-го туру