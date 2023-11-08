Іспанія

Українець пригадав період кар'єри в столиці Каталонії.

Захисник Шахтаря Дмитро Чигринський згадав про період виступів за Барселону.

"Як сказав Хаві, вага футболки Барси у сто разів важча за будь-яку іншу. Тільки коли ти приїжджаєш, ти усвідомлюєш рівень тиску, який на тебе чинять. І навіть більше в той час, бо це була одна з найкращих Барселон в історії.

Моя найбільша складність полягала в тому, що я приїхав в останній день трансферного вікна, так що сезон уже розпочався, і я не мав часу на адаптацію. Мені потрібно було безпосередньо інтегруватися в команду, і це була важка частина, тому що не знаючи мови, не знаючи ідей Гвардіоли… було складно просто прийти та почати грати.

Тепер я бачу ситуацію так: все, що ти проходиш у своєму житті, відбувається не просто так. Можливо, я втратив досить велику частину своєї кар'єри, але напевно я також отримав багато речей ментально та психологічно, які були корисні не тільки для мого футболу, а й для мого життя", — сказав Чигринський в інтерв'ю The Athletic.

Нагадаємо, українець перейшов із Шахтаря в Барселону влітку 2009 року, але не зміг заграти в Іспанії. Через рік Чигринського було викуплено назад "гірниками".