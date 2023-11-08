Іспанія

Захисник зможе зіграти проти Алавеса.

Рональд Араухо уникнув травми у матчі з Шахтарем, повідомляє Marca.

Захисник наприкінці гри проти Шахтаря (0:1) кульгав і тримався за стегно, проте, незважаючи на дискомфорт, Рональд не попросив заміни.

Обстеження не виявило у Араухо серйозних пошкоджень – у захисника Барселони лише діагностовано м'язове навантаження.

Таким чином, Араухо зможе зіграти проти Алавеса в найближчому матчі Барселони, який пройде в неділю.