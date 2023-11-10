Іспанія

Футболіст буде недоступний на важливий поєдинок.

Серхіо Рамос не зіграє у матчі проти Бетіса - повідомляє Relevo.

Центральний захисник ще лікує давнє пошкодження. Рамос готовий ризикнути, проте Севілья не надто хоче ризикувати.

Окрім того, вибув Ер'ян Нюланд, як і, ймовірно, лівий захисник Маркос Акунья. Бубакарі Сумаре також може бути недоступним через м'язовий дискомфорт, і рішення про нього буде прийнято залежно від його самопочуття.

Севілья поки що не виграла жодного матчу під керівництвом Дієго Алонсо, поступилась у Лізі чемпіонів Арсеналу 0:2 на виїзді.