Українська зв'язка Жирони повертається.
Віктор Циганков та Артем Довбик, ФК Жирона
11 листопада 2023, 15:57
В даний час проходить поєдинок 13 туру іспанської Ла Ліги, в якому Райо Вальєкано на своєму полі приймає Жирону.
Господарі поля швидко відкрили рахунок зусиллями Альваро Гарсії, але наприкінці першого тайму спрацювала українська зв'язка у складі команди Мічела.
Віктор Циганков прорвався правим флангом після чого віддав у центр штрафного майданчика на Артема Довбика, який прийняв м'яч і спокійно пробив повз воротаря.
Для Довбика це був сьомий гол за 13 матчів в іспанському клубі при п'яти асистах, а на рахунку Циганкова 12 матчів, два забиті м'ячі та два асисти.
Стежити за перебігом протистояння Райо Вальєкано — Жирона можна на Football.ua.