Іспанія

Українська зв'язка Жирони повертається.

В даний час проходить поєдинок 13 туру іспанської Ла Ліги, в якому Райо Вальєкано на своєму полі приймає Жирону.

Господарі поля швидко відкрили рахунок зусиллями Альваро Гарсії, але наприкінці першого тайму спрацювала українська зв'язка у складі команди Мічела.

Віктор Циганков прорвався правим флангом після чого віддав у центр штрафного майданчика на Артема Довбика, який прийняв м'яч і спокійно пробив повз воротаря.

🚨GOAL | Rayo Vallecano 1-1 Girona | Artem Dovbyk



Follow our partner page @ocontextsoccer pic.twitter.com/6JBbXdpLiq — VAR Tático (@vartatico) November 11, 2023

Для Довбика це був сьомий гол за 13 матчів в іспанському клубі при п'яти асистах, а на рахунку Циганкова 12 матчів, два забиті м'ячі та два асисти.

Стежити за перебігом протистояння Райо Вальєкано — Жирона можна на Football.ua.