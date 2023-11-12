Іспанія

Керманич Реала прокоментував розгром Валенсії.

Мадридський Реал напередодні на власному полі завдав нищівної поразки Валенсії в рамках тринадцятого туру іспанської Ла Ліги.

Реал — Валенсія 5:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті прокоментував виступ власної команди.

"Чи було справедливим тримати Луніна на лаві запасних до цього? Це дуже складне питання в умовах, коли в тебе є склад із гравцями такого рівня.

Той самий Модрич дуже хотів зіграти з перших хвилин сьогодні, але в підсумку розпочинав матч на лаві для запасних. І не тому, що він поганий гравець, у жодному разі, це просто питання вибору. Це ніколи не було легко.

Але в підсумку це була наша найкраща гра. Валенсія не показала свого найкращого рівня, тому що ми грали дуже добре. За винятком перших кількох хвилин, матч був ідеальним.

Родріго та Вінісіус повернулись до своєї найкращої форми. Їм потрібен був час, і в останніх двох іграх вони показали себе дуже добре, граючи з надзвичайною якістю. Тому можна сказати, що вони повернулись.

Джуд Беллінгем сьогодні не грав, а його стан буде оцінений трохи пізніше. Але якщо він не зіграв сьогодні, то він не може грати й за Англію під час міжнародної павзи.

Його реальний стан ми дізнаємось у найближчі кілька тижнів. Після перерви він зможе знову грати. Останні три гри без нього ми провели дуже добре. Ми були повноцінною командою.

Жирона? Вони грають дуже добре, і, напевно, краще, аніж ми. Вони можуть боротись за результат у кожній грі, тому вони дійсно можуть боротися за перемогу в чемпіонаті. Я в цьому не сумніваюсь", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі Реал проведе гостьовий матч проти Кадіса.