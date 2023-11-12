Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 12 листопада 2023 року, 17:15.
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12 листопада 2023, 19:59
У рамках тринадцятого туру іспанської Ла Ліги Барселона приймала Алавес на Олімпійському стадіоні.
Барселона переграла Алавес завдяки дублю Роберта Левандовські.
Огляд матчу:
Барселона — Алавес 2:1
Голи: Левандовські, 53, 77 (пен.) — Омородіон, 1
Попередження: Левандовські, 62, Гюндоган, 90+2 — Дуарте, 75
Барселона: тер Штеген — Араухо, Кунде (Бальде, 70), Мартінес, Канселу — Педрі (Ромеу, 81), Гюндоган, Лопес (Рафінья, 63) — Ямал, Левандовські, Феліш (Торрес, 70)
Алавес: Сівера — Горосабель (Теналья, 85), Абкар, Марін, Дуарте — Бланко (Мендес, 85), Гєвара — Ріоха (Реббаш, 63), Гуріді (Хаджи, 79), Лопес — Омородіон (Кіке, 79).