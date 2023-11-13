Іспанія

Солідний показник.

У рамках 13-го туру іспаснької Ла Ліги, мадридський Атлетіко переміг Вільярреал (3:1). Одним з голів у цьому матчі відзначився нападник "матрацників" Антуан Грізманн.

Як зазначає Opta, цей гол став для француза 300-м у футбольній кар'єрі.

Антуан Грізманн забив:

169 голів — Атлетіко Мадрид

52 — Реал Сосьєдад

35 — Барселону

44 — збірну Франції.

Цього сезону, француз зіграв за Атлетіко 16 матчів, забив 12 голів та віддав 1 гольову передачу.