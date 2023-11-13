Солідний показник.
Грізманн, Getty Images
13 листопада 2023, 22:41
У рамках 13-го туру іспаснької Ла Ліги, мадридський Атлетіко переміг Вільярреал (3:1). Одним з голів у цьому матчі відзначився нападник "матрацників" Антуан Грізманн.
Як зазначає Opta, цей гол став для француза 300-м у футбольній кар'єрі.
Антуан Грізманн забив:
169 голів — Атлетіко Мадрид
52 — Реал Сосьєдад
35 — Барселону
44 — збірну Франції.
Цього сезону, француз зіграв за Атлетіко 16 матчів, забив 12 голів та віддав 1 гольову передачу.
Раніше повідомлялося, що Грізманн вийшов на друге місце
в списку бомбардирів Атлетіко Мадрид за всю історію клубу.