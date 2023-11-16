Клуб Ла Ліги розраховує на хорватського хавбека.
Іван Ракітич, getty images
16 листопада 2023, 20:25
Досвідчений центральний півзахисник Севільї Іван Ракітич найближчим часом може пов'язати майбутнє зі своїм поточним клубом. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво іспанського клубу розпочало переговори з 35-річним хорватом щодо продовження поточної угоди, яка спливає влітку 2024 року.
Севілья хоче зберегти Ракітича в своєму складі ще на один сезон, запропонувавши йому контракт до літа 2025 року.
У поточному сезоні Іван Ракітич провів на клубному рівні 16 поєдинків, в яких він забив два голи та віддав три асисти.