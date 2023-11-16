Іспанія

Клуб Ла Ліги розраховує на хорватського хавбека.

Досвідчений центральний півзахисник Севільї Іван Ракітич найближчим часом може пов'язати майбутнє зі своїм поточним клубом. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво іспанського клубу розпочало переговори з 35-річним хорватом щодо продовження поточної угоди, яка спливає влітку 2024 року.

Севілья хоче зберегти Ракітича в своєму складі ще на один сезон, запропонувавши йому контракт до літа 2025 року.

У поточному сезоні Іван Ракітич провів на клубному рівні 16 поєдинків, в яких він забив два голи та віддав три асисти.