Досвідчений центральний півзахисник Севільї Іван Ракітич найближчим часом може пов'язати майбутнє зі своїм поточним клубом. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво іспанського клубу розпочало переговори з 35-річним хорватом щодо продовження поточної угоди, яка спливає влітку 2024 року.

Севілья хоче зберегти Ракітича в своєму складі ще на один сезон, запропонувавши йому контракт до літа 2025 року.

У поточному сезоні Іван Ракітич провів на клубному рівні 16 поєдинків, в яких він забив два голи та віддав три асисти.