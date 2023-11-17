Іспанія

Остаточне рішення спортивної інстанції.

CAS усунув колишнього очільника Королівської іспанської футбольної федерації Луїса Рубіалеса від футболу на 3 роки. Таку інформацію дає портал Iusport.

Спортивний арбітражний суд розглядав два епізоди за участю Рубіалеса – поцілунок з футболісткою жіночої збірної Іспанії Ермосо та непристойний жест, продемонстрований ним у ложі. Тоді Луїс схопився за пах.

Суддя Альфонсо Рамос вирішив, що за кожну з цих дій, іспанського функціонера варто усунути на півтора роки, оскільки він дозволив собі таку поведінку на події світового масштабу. На думку судді, ці дії негативно вплинули на імідж жіночого футболу та його сприйняття в Іспанії. Крім того, поведінку Рубіалеса вважали сексистською.