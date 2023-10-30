Іспанія

46-річному функціонеру заборонили займатися будь-якою футбольною діяльністю.

Міжнародна федерація футболу ФІФА на своєму офіційному сайті оголосила, що дискваліфікувала колишнього голову Королівської іспанської федерації футболу Луїса Рубіалеса на три роки.

Причина дискваліфікації – скандальний поцілунок футболістки збірної Іспанії на жіночому чемпіонаті світу.

"Дисциплінарний комітет ФІФА заборонив Луїсу Рубіалесу, колишньому президентові RFEF, займатися всією футбольною діяльністю на національному та міжнародному рівнях на три роки, встановивши, що він порушив дисциплінарний кодекс ФІФА.

ФІФА підтверджує свою абсолютну прихильність до поваги та захисту недоторканності всіх людей та забезпечення дотримання основних правил гідної поведінки", - свідчить заява ФІФА.

Нагадаємо, Рубіалес потрапив у сексистський скандал після церемонії нагородження жіночого мундіалю, коли він схопив за голову Дженні Ермосо та поцілував її у губи.