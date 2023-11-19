Іспанія

Ще одна легенда Барси підтримала іспанського фахівця.

Легендарний захисник Барселони Жерар Піке вирішив підтримати головного тренера каталонського клубу Хаві, на тлі критики іспанського фахівця з боку місцевих ЗМІ. Його слова наводить As.

"Зараз Барселона грає не так, як усі очікували. Все як завжди: у цьому клубі максимальні вимоги і хоч з погляду результату все не так погано, відчуття не найприємніші. Зараз тільки листопад, попереду ще багато матчів, щоб виправити становище.

Я повністю впевнений у Хаві. Кого замість нього призначати? Він вихованець клубу, знає, що потрібно Барсі, розуміє, які слова треба сказати в роздягальні, усвідомлює, в якій ситуації клуб та як її змінити. Потрібно зберігати довіру щодо нього.

Потрібно вміти справлятися з тиском, бо таке відбуватиметься під час всієї кар'єри. Незалежно від того, молодий ти гравець чи ветеран. Грати за Барселону – це постійно отримувати тиск від фанатів та преси", — сказав колишній гравець Барси.

Наразі, Барселона йде третьою у іспаснький Ла Лізі, відстаючи на чотири пункти від лідируючої Жирони. Натомість у Лізі чемпіонів "блаугранас" ділить першу сходинку у групі H з португальським Порту.