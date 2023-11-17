Іспанія

Футболіст "вершкових" розірвав зовнішню бічну зв'язку правого коліна.

Півзахисник мадридського Реалу Едуардо Камавінга не зможе допомогти "вершковим" наприкінці 2023 року. Про це повідомляє прес-служба клубу.

21-річний француз отримав пошкодження коліна в розташуванні збірної Франції, після чого сьогодні пройшов нові медичні тести.

За підсумками тестів у нього діагностовано розрив бічної колатеральної зв'язки правого коліна.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, футболіст пропустить всю кінцівку 2023 року та зможе повернутися на поле у січні.

Цього сезону Камавінга провів 17 поєдинків, у яких відзначився однією гольовою передачею.

Раніше повідомлялося, що Вінісіус Жуніор травмувався в матчі з Колумбією.