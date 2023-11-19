Іспанія

Бельгійський хавбек чекаю від "матрацників" дій щодо продовження контракту.

Центральний півзахисник мадридського Атлетіко Аксель Вітсель отримав пропозицію щодо продовження кар'єри в Саудівскій Аравії. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, із 34-річним бельгійцем мав контакти один неназваний саудівській клуб, проте сам гравець віддає перевагу залишитися в клубі іспанської Ла Ліги.

Зазначається, що Вітсель очікує пропозиції від босів Атлетіко щодо продовження контракту, оскільки поточна угода спливає влітку 2024 року.

Нагадаємо, раніше бельгійський хавбек заявляв, що розуміє тих футболістів, які їдуть до Саудівської Аравії за грошима, оскільки й сам має схожий досвід виступів у Китаї.

У цьому сезоні Аксель Вітсель провів у футболці "матрацників" 15 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив один гол.