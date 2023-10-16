Гравець прокоментував трансферні саги минулого літа.
Аксель Вітсель - Getty Images
16 жовтня 2023, 17:34
Аксель Вітсель поділився думками стосовно переходів минулого літа до Саудівської Аравії - повідомляє AS.
"Якби я повернувся в часі до трансферу у Китай, я б зробив те саме. Треба сказати правду: люди, які тоді їздили до Китаю, як і ті, що зараз їдуть до Аравії, роблять це тому, що отримують великі гроші. І я це розумію".
Аксель свого часу виступав у складі Тянцзинь Гоань, а зараз грає за мадридський Атлетіко.
Опорний півзахисник також висловився стосовно завершення кар'єри у збірній Бельгії Еденом Азаром.