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Гравець прокоментував трансферні саги минулого літа.

Аксель Вітсель поділився думками стосовно переходів минулого літа до Саудівської Аравії - повідомляє AS.

"Якби я повернувся в часі до трансферу у Китай, я б зробив те саме. Треба сказати правду: люди, які тоді їздили до Китаю, як і ті, що зараз їдуть до Аравії, роблять це тому, що отримують великі гроші. І я це розумію".

Аксель свого часу виступав у складі Тянцзинь Гоань, а зараз грає за мадридський Атлетіко.

Опорний півзахисник також висловився стосовно завершення кар'єри у збірній Бельгії Еденом Азаром.