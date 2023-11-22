Спортивний Барселони висловився про серйозну травму талановитого півзахисника.
Деку, getty images
22 листопада 2023, 16:55
Напередодні стало відомо про те, що юний півзахисник Барселони та збірної Іспанії Гаві порвав хрестоподібну зв'язку коліна та травмував меніск, через що вибув до кінця сезону та пропустить Євро-2024 у Німеччині.
Спортивний директор каталонської Барселони Деку заявив, що клуб не планує шукати заміну 19-річному іспанцю в зимове трансферне вікно.
"Гаві неможливо замінити. На ринку немає гравця з його навичками, його менталітетом.
Неправильно говорити про заміну Гаві, оскільки це неможливо. Ми не знайдемо заміну в січні", — цитує слова Деку журналіст Фабріціо Романо.
У нинішньому сезоні Гаві провів 15 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.