Іспанія

Спортивний Барселони висловився про серйозну травму талановитого півзахисника.

Напередодні стало відомо про те, що юний півзахисник Барселони та збірної Іспанії Гаві порвав хрестоподібну зв'язку коліна та травмував меніск, через що вибув до кінця сезону та пропустить Євро-2024 у Німеччині.

Спортивний директор каталонської Барселони Деку заявив, що клуб не планує шукати заміну 19-річному іспанцю в зимове трансферне вікно.

"Гаві неможливо замінити. На ринку немає гравця з його навичками, його менталітетом.

Неправильно говорити про заміну Гаві, оскільки це неможливо. Ми не знайдемо заміну в січні", — цитує слова Деку журналіст Фабріціо Романо.

У нинішньому сезоні Гаві провів 15 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.