Іспанія

Андрію Луніну доведеться знову чекати на свій шанс.

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін наразі користується нечуваним попитом у клубі, оскільки з трійки гравців на своїй позиції, яку складає він, Тібо Куртуа та Кепа Аррісабала, саме наш співгромадянин доступний для вибору Карло Анчелотті через відсутність травм.

Але час невпинно збігає, і тому момент повернення 29-річного іспанця вже дуже близький.

І, на жаль, як повідомляє відоме іспанське видання Marca, головний тренер "бланкос" жодним чином не змінив погляди на воротарську позицію в своїй команді.

Допоки Куртуа не відновиться, Кепа — "номер 1" у виборі італійця, тоді як Луніну доведеться знову повернутись на лаву для запасних, незважаючи на кілька дуже вдалих виступів.

Для українця буде відведено ігровий час у рамках Кубка Іспанії.

Але чи надовго? Стало відомо, що Андрій уже мав зустріч із відомим футбольним агентом.