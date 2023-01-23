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Футболіст підозрюється у страшному злочині.

Нещодавно Дані Алвеса було заарештовано за звинуваченнями у сексуальному насильстві.

Дівчина, яка звинуватила бразильця, додала шокуючі подробиці того, що сталося 30 грудня у Каталонії. За словами потерпілої, Алвес відвів її до туалету і змушував робити йому мінет. Також попри опір Даніель бив дівчину, примушуючи зайнятися сексом. Згодом вона відмовилася від компенсації гравця, бо бажає справедливості.

На жахливі новини миттєво відреагував нинішній клуб 39-річного латиноамериканця — мексиканський ПУМАС — з Алвесом було розірвано контракт.

За новою інформацією, яка потрапила до ЗМІ, найтитулованішому футболісту у світі загрожує до 4 років ув'язнення, якщо доведуть сексуальне насильство, і до 12 років, якщо доведуть факт зґвалтування.

Нагадаємо, що головний тренер Барселони Хаві висловив шок від того, що відбувається довкола його колишнього партнера.