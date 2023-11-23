Іспанія

Гравець не збирається піддаватися на провокації.

Вінгер мадридського Реала та збірної Бразилії Родріго поскаржився на велику кількість расистських повідомлень на його адресу.

Родріго зазначив, що расисти завжди напоготові та додав, що його сторінки у соцмережах заполонили образи та "всілякі нісенітниці".

"Якщо ми не робимо те, що вони хочуть, якщо ми поводимо себе так, як вони вважають за потрібне, якщо ми одягаємо щось, що їх зачіпає, якщо ми не опускаємо голови, коли нас атакують, якщо ми займаємо місця, які, на їх думку, належать їм, расисти вживають заходів з усією цією злочинною поведінкою. Але ми не зупинимось!", — написав 22-річний гравець.

Os racistas estão sempre de plantão. Minhas redes sociais foram invadidas com ofensas e todo tipo de absurdo. Está aí pra todo mundo ver!



Se não fazemos o que eles querem, se não nos comportamos como eles acham que devemos, se vestimos algo que os incomoda, se não baixamos a… pic.twitter.com/JtsPYrQPDT — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) November 23, 2023

Нагадаємо, що це сталося після суперечки бразильця з Ліонелем Мессі під час матчу їхніх збірних у середу, 22 листопада.