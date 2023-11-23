Гравець не збирається піддаватися на провокації.
Родріго, Getty Images
23 листопада 2023, 22:57
Вінгер мадридського Реала та збірної Бразилії Родріго поскаржився на велику кількість расистських повідомлень на його адресу.
Родріго зазначив, що расисти завжди напоготові та додав, що його сторінки у соцмережах заполонили образи та "всілякі нісенітниці".
"Якщо ми не робимо те, що вони хочуть, якщо ми поводимо себе так, як вони вважають за потрібне, якщо ми одягаємо щось, що їх зачіпає, якщо ми не опускаємо голови, коли нас атакують, якщо ми займаємо місця, які, на їх думку, належать їм, расисти вживають заходів з усією цією злочинною поведінкою. Але ми не зупинимось!", — написав 22-річний гравець.
Нагадаємо, що це сталося після суперечки бразильця з Ліонелем Мессі під час матчу їхніх збірних у середу, 22 листопада.