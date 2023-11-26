Іспанія

"Матрацники" здобули важкі три пункти.

У рамках чотирнадцятого туру іспанської Ла Ліги Атлетіко на своєму полі переграв Мальорку (1:0). Головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне прокоментував переможну для себе гру.

"Ми знали, що буде важко. Вони грають так, що в тебе виникають проблеми з домінуванням у грі. Незважаючи на гольові моменти, забити довго не вдавалося і вони чекали на нашу помилку. На щастя, ми помилилися лише одного разу.

Важко думати про те, щоб замінити Гризманна. Жаль, що йому завжди доводиться грати 90 хвилин. Але Антуану краще, коли він грає. У першому таймі він виглядав не найкращим чином, але загалом відіграв дуже добре.

Зараз ми зосереджені на важливому матчі Ліги чемпіонів проти Феєнорда, який буде дуже важким та напруженим", — наводить слова "Чоло" Сімеоне Marca

До речі, Атлетіко переміг Мальорку завдяки єдиному голу саме Антуана Грізманна. Таким чином до клубного рекорду по забитим голам у чемпіонатах Іспанії, який належить легендарному Луїсу Арагонесу, французу залишилося всього два голи.