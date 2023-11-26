Іспанець в клубі з 2008 року.
Коке, Getty Images
26 листопада 2023, 14:52
Півзахисник мадридського Атлетіко Коке, який у матчі з Мальоркою провів ювілейну гру, висловився стосовно нового контракту з клубом. Його слова наводить Marca.
"Не знаю, як далеко я зайду у цьому клубі. Я все життя граю за Атлетіко і хочу провести за цю команду якнайбільше матчів. Але чи зроблю я це, залежить не від мене, тому зараз не думаю про продовження контракту.
Мені більше подобається думати про перемоги", — заявив капітан Атлетіко.
Діючий контракт Коке з мадридським клубом розрахований до кінця цього сезону. Трансфермаркт оцінює його у 16 млн. євро.