Іспанія

Видатний показник іспанця.

У рамках чотирнадцятого туру іспанської Ла Ліги Атлетіко на своєму полі переграв Мальорку (1:0).

Ця гра стала 600-ю у всіх турнірах для капітана мадридського клубу Коке, повідомляє офіційний сайт "матрацників". Він є абсолютним рекордсменом клубу за цим показником.

Найближчий за кількістю проведених зустрічей до 31-річного Коке із діючих гравців Атлетіко є воротар Ян Облак. У словенця 410 зіграних матчів за клуб.

Цього сезону, півзахисник зіграв за "матрацників" 13 матчів та віддав дві гольові передачі.

Раніше, головний тренер Атлетіко прокоментував гру своєї команди проти Мальорки.