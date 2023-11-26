Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 26 листопада 2023 року, 17:15.

У рамках 14-го туру іспанської Ла Ліги Севілья в гостях поступилася Сосьєдаду.

Господарі поля ще в першому таймі гарантували собі перевагу в два м'ячі, і, незважаючи на пропущений гол після перерви, вони змогли зберегти переможний результат.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Сосьєдад — Севілья в 14 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Реал Сосьєдад — Севілья 2:1

Голи: Дмітрович, 3 (аг), Садік, 22 — Ен Несірі, 60

Вилучення: Серхіо Рамос, 88, Навас, 88 (обидва — Севілья)