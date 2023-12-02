Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 15-го туру Прімери, який пройде 02 грудня та розпочнеться о 15:00.

У рамках п'ятнадцятого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Жирона та Валенсія. Поєдинок обіцяє бути нелегким для обох колективів.

ЖИРОНА — ВАЛЕНСІЯ

СУБОТА, 02 ГРУДНЯ, 15:00. ЕСТАДІО МУНІСІПАЛЬ ДЕ МОНТОЛІВІ, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХАВ'ЄР ВІЛЬЯНУВА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Жирона віддала перше місце конкурентам з Реалу, зігравши внічию із Атлетіком Більбао. Іспанська команда все ще демонструє чудові результати, здобувши 11 перемог, двічі зігравши внічию і програвши один із 14 матчів чемпіонату, набравши 35 балів, проте необхідно грати стабільно для можливості фінішувати у четвірці.

"Біло-червоні" завершили попередню кампанію на 10-му місці в Ла Лізі, що є їхнім найвищим показником за всю історію на цьому рівні, тож клуб дуже налаштований на те, щоб перевершити своє досягнення в сезоні-2023/24.

Жирона здобула перемогу над Валенсією з рахунком 1:0, коли обидві команди зійшлися у відповідному матчі минулого сезону, але окрім того вони програли два з трьох попередніх домашніх матчів Ла Ліги з "лос чес".

Форма Валенсії минулого сезону була дуже невтішною, втім прямо зараз ситуація дещо покращилася. Наразі вона знаходиться у середині таблиці, може претендувати на потрапляння до єврокубків.

Команда Рубена Барахи програла лише один з попередніх шести матчів в чемпіонаті, Реалу з рахунком 1:5 напередодні міжнародної перерви в листопаді, а минулих вихідних зіграла лише внічию із Сельтою.

Головне питання українських вболівальників полягає в протистоянні Віктора Циганкова та Артема Довбика проти Романа Яремчука. Артем може не прийняти участь у поєдинку через пошкодження, а ось інші футболісти готові вийти на поле. Правда, в контексті форварда левантійського клубу все не настільки очевидно. Буде цікаво подивитися за персональною зустрічю, що із цього вийде.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Жирона: Гассаніга — Мартінес, Е. Гарсія, Блінд, Гуттьєрес — Циганков, Мартін, А. Гарсія, Еррера, Савіо — Стуані

Валенсія: Мамардашвілі — Коррейя, Москера, Пауліста, Васкес — Гуерра, Попелу — Перес, Лопес, Канос — Дуро

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ