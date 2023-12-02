Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 15-го туру Прімери, який пройде 02 грудня та розпочнеться о годині 19:30.

У рамках п'ятнадцятого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Реал Мадрид та Гранада. Поєдинок обіцяє бути нелегким для обох колективів.

РЕАЛ МАДРИД — ГРАНАДА

СУБОТА, 02 ГРУДНЯ, 19:30. САНТЬЯГО БАРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПАБЛО ФУЕРТЕС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Реал Мадрид чудово виступає на іспанських полях. Аналогічна ситуація в Лізі чемпіонів. Віце-чемпіону Іспанії вдалося оформити впевнене перше місце. Необхідно підтримувати подібні результати далі та намагатися скористатися проблемами опонентів.

У їхній команді є Джуд Беллінгем, який феноменально виступає у цьому сезоні, і він керує всією командою. Не дуже приємною інформацією для іспанського гранду можна назвати його пошкодження, отримане в одному з попередніх матчів. Скоріше всього, англійський півзахисник зможе вийти на поле в даному поєдинку, втім невідомо у стартовому складі або із лави запасних. Якихось нових подібних ситуацій в фаворита зустрічі немає.

Головним питанням також є конкуренція між Андрієм Луніним та Кепою Аррісабалагою в контексті даного поєдинку. Чіткої відповіді ми навряд чи отримаємо до початку зустрічі, проте швидше за все іспанський візаві нашого голкіпера отримає можливість зайняти рамку воріт.

З іншого боку, Гранда проводить дуже поганий сезон. Їм доводиться захищатися від вильоту, адже у них лише 7 очок після 14 турів. Поки що стабілізувати виступи не вдається. Виконавці в неї непогані, проте рівень Прімери набагато вищий за другий дивізіон, який вони виграли у минулому сезоні.

Не варт забувати той факт, що новачку Прімери вдалося відібрати пункти в Барселони. Легко точно не повинно бути.

Перед цим команди зустрічалися між собою у лютому 2022 року. Реал тоді скромно переміг з рахунком 1:0.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал Мадрид: Аррісабалага — Карвахаль, Начо, Алаба, Менді — Себальос, Вальверде, Кроос, Беллінгем — Родріго, Хоселу

Гранада: Феррейра — Манафа, Торренте, Мігель, Нева — Вільяр, Гумбау — Сарагоса, Узуні, Фернандес — Боє

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