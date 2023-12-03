Іспанія

Уругваєць всім задоволений у Мадриді.

Півзахисник мадридського Реалу Федеріко Вальверде влітку відмовився від переходу до мюнхенської Баварії та клубів Саудівської Аравії. Про це повідомляє Marca.

Як зазначає джерело, уругвайський півзахисник навіть не розглядав варіант із відходом з Реалу. Він мріє стати капітаном "королівської" команди. Карло Анчелотті та інші співробітники "бланкос" вважають Вальверде природженим лідером мадридського колективу.

За Вальверде неназваний саудівський клуб був готовий віддати близько 100 млн. євро. Свого часу, Реал придбав півзахисника у уругвайського Пеньяроля за скромні п'ять мільйонів євро.

Цього сезону 25-річний уругваєць провів 20 матчів за клуб, у яких забив один гол та зробив три результативні передачі.