Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 3 грудня 2023 року, 22:00.
Барселона - Атлетіко, Getty Images
04 грудня 2023, 00:25
Барселона в рамках центрального поєдинку елітного дивізіону чемпіонату Іспанії приймала на своєму полі Атлетіко.
Гол Жоау Феліша приніс каталонцям три очки.
Огляд матчу:
Барселона — Атлетіко 1:0
Гол: Феліш, 28
Барселона: Пенья — Араухо, Кунде, Мартінес, Канселу — Гюндоган, Де Йонг, Педрі (Фермін, 89) — Рафінья (Ямал, 77), Левандовські, Феліш (Торрес, 77)
Атлетіко: Облак — Вітсель, Хіменес (Ліно, 46), Ермосо — Моліна (Аспілікуета, 46), Льоренте, Коке (Сауль, 65), Де Пауль, Рікельме (Корреа, 46) — Грізманн, Мората (Депай, 65)
Попередження: Феліш, Араухо, Торрес, Канселу, Де Йонг — Хіменес, Коке, Вітсель, Аспілікуета.