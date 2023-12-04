Іспанія

Португалець образив команду, якій він належить.

У рамках 15-го туру іспанської Ла Ліги, Барселона завдяки голу Жоау Феліша мінімально перемогла Атлетіко (1:0). Головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне прокоментував поразку своєї команди. Його слова наводить Marca.

"Я під враженням від другої половини та зі спокоєм від усвідомлення того, що команда правильно реагує, коли пропускає. Але перший тайм був не дуже добрим у нашому виконанні. Сезон довгий, тож для нас ще все попереду.

Ми знову програли Барселоні, але попереду на нас чекає щось важливе, треба лише зачекати.

Феліш? Я не обговорюю суперників. Я вчора про це сказав", — заявив Чоло.