Іспанія

Арена буде дещо реконструйована.

Севілья оголосила про плани реконструкції свого стадіону Рамон Санчес Пісхуан - повідомляє команда у Twitter.

Роботи на стадіоні розпочнуться у 2026 році і триватимуть два роки, хоча поки неясно, де Севілья продовжить грати під час реконструкції. Можливим варіантом називається Естадіо ла Картуха, що приймав деякі матчі чемпіонату Європи 2020 року.

Місткість Рамон Санчес Пісхуан наразі становить трохи менше 44 000, планується збільшення до 55 000, а також додавання даху.

Вартість становитиме близько 300 мільйонів євро, що враховуючи збитки Севільї у понад 85 мільйонів євро в попередні роки може бути певною проблемою.