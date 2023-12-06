Іспанія

Коментар тренера Валенсії після перемоги в матчі Кубка Іспанії.

Головний тренер Валенсії Рубен Бараха поділився думкою про перемогу команди в матчі 1/32 фіналу Кубка Іспанії з Аросою (1:0) та оцінив гру автора єдиного голу Романа Яремчука.

"Головне, що ми пройшли далі. Перший тайм ми провели краще з точки зору простору. Роман виконав хорошу роботу. Ми говорили про це в перерві. Ми не дуже добре провели другий тайм, не забили другий гол.

Усім потрібні хвилини, і Кубок дає таку можливість. Роман забив гол. Для нього це добре. У Каноса були хвилини, в Амальї та Дьяхабі теж. Хесус Васкес, який довгий час не грав, провів весь матч. Альберто також повернувся, і ми повинні отримати з цього позитивні моменти", – сказав Бараха в коментарі для пресслужби клубу.

ВІДЕО ДЕБЮТНОГО ГОЛА РОМАНА ЯРЕМЧУКА ЗА ВАЛЕНСІЮ: