Іспанія

Польський форвард відповів на запитання про своє майбутнє у каталонському клубі.

Нападник Барселони Роберт Левандовські прокоментував своє майбутнє в каталонському клубі на тлі чуток про його можливий відхід наступного літа.

"Я почуваюся чудово, я знаю, що все добре не тільки всередині клубу, а й за його межами, оскільки я бачу, як вболівальники підтримують мене. Я відчуваю, що знаходжуся в потрібний час і в потрібному місці.

Минулого року чи два роки тому, коли я ще не був тут, я бачив, що навколо команди було багато розмов, але зараз я думаю, що ми рухаємось у правильному напрямку, і футболісти можуть зосередитися на колективі", — наводить слова Левандовські Marca.

Цього сезону Левандовські провів 17 матчів, у яких забив вісім голів та зробив чотири асисти.

Раніше повідомлялося, що Барселона може продати Роберта у літнє трансферне вікно.