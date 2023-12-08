Польський форвард відповів на запитання про своє майбутнє у каталонському клубі.
Роберт Левандовські, Getty Images
08 грудня 2023, 10:56
Нападник Барселони Роберт Левандовські прокоментував своє майбутнє в каталонському клубі на тлі чуток про його можливий відхід наступного літа.
"Я почуваюся чудово, я знаю, що все добре не тільки всередині клубу, а й за його межами, оскільки я бачу, як вболівальники підтримують мене. Я відчуваю, що знаходжуся в потрібний час і в потрібному місці.
Минулого року чи два роки тому, коли я ще не був тут, я бачив, що навколо команди було багато розмов, але зараз я думаю, що ми рухаємось у правильному напрямку, і футболісти можуть зосередитися на колективі", — наводить слова Левандовські Marca.
Цього сезону Левандовські провів 17 матчів, у яких забив вісім голів та зробив чотири асисти.
Раніше повідомлялося, що Барселона може продати Роберта у літнє трансферне вікно.