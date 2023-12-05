Іспанія

Польський форвард може залишити "блаугранас" до закінчення терміну свого контракту.

Нападник Барселони Роберт Левандовські у наступне літнє трансферне вікно може залишити склад "блаугранас". Про це повідомляє El Chiringuito TV.

За інформацією джерела, керівництво каталонського клубу розглядає можливий продаж 35-річного поляка, який не надто добре підходить для команди Хаві.

Зазначимо, що минулого трансферного вікна до форварда збірної Польщі виявляли інтерес клуби з Саудівської Аравії.

Діючий контракт Роберта з іспанським клубом розрахований до літа 2026 року.

Цього сезону Левандовські провів 17 поєдинків, у яких забив вісім голів та віддав чотири результативні передачі.