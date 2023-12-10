Англія

Наставник Астон Вілли похвалив Букайо Сака.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері прокоментував перемогу своєї команди над Арсеналом (1:0).

"Арсенал завжди мав хороших футболістів в академії, Сака — один з дуже гарних прикладів.

Його розвиток відбувся завдяки тому, що у нього були дуже хороші тренери в академії. Я допомагав йому. Він сильно розвивається під керівництвом Артети. Дуже хороший гравець і скромна людина. Дуже радий за нього як за гравця", — наводить слова Емері Football London.

На Football.ua доступний огляд матчу Астон Вілла — Арсенал.