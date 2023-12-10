Іспанія

Баскський клуб втратив Мендеса на деякий час.

Атакуючий півзахисник Сосьєдада Браїс Мендес зламав ліктьову кістку у вчорашньому виїзному матчі проти Вільярреала (0:3), повідомляє офіційний сайт баскського клубу.

Наступного вівторка, 12 грудня, на 26-річного іспанця чекає операція, покликана вирішити проблему перелому діафіза ліктьової кістки. Травму Мендес отримав внаслідок удару ногою по його руці півзахисником Вільярреала Етьєном Капу.

За даними Mundo Deportivo, гравець Сосьєдада пропустить близько 4-6 тижнів. Таким чином, він не допоможе своїй команді у наступних 5-7 матчах.

Нагадаємо, вже у вівторок, 12 грудня, Реал Сосьєдад гостюватиме в Інтера у рамках Ліги чемпіонів. Цей матч вирішить долю першого місця у групі