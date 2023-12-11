Іспанія

Команда Мічела — це щось.

Напередодні Жирона перемогла в каталонському дербі на полі Барселони в рамках шістнадцятого туру іспанської Ла Ліги.

Барселона — Жирона 2:4 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Цей результат для команди Мічела мав неабияку стратегічну вагу, оскільки дозволив їй закріпитись на першій сходинці турнірної таблиці з перевагою над мадридськими Реалом та Атлетіко в два та сім очок відповідно.

І при цьому Жирона здобула вже 41 заліковий бал усього за 16 матчів, завдяки чому стала першою командою серед учасників п’яти провідних європейських ліг, яким підкорилась подібна височина в поточному сезоні.

У наступному турі Жирона прийматиме Алавес.