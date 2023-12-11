Іспанія

Схоже, гра Андрія зачарувала "тата Карло".

В останньому турі Ла Ліги Реал поділив очки з Бетісом — 1:1. Весь матч у воротах "вершкових" відіграв Андрій Лунін. Нагадаємо, українець отримав шанс проявити себе після того, як основний та другий голкіпери команди, Куртуа і Кепа відповідно, травмувались.

Раніше головний тренер команди Карло Анчелотті в категоричній манері заявив, що Лунін повернеться на лаву для запасних після одужання Кепи. Проте, як зазначає видання Marca, керманич "галактікос" змінив початкову позицію щодо українця.

За інформацією преси, вдала гра ексголкіпера Зорі в останніх матчах змусила Анчелотті поставити під сумнів своє початкове рішення щодо першого номера команди.

Раніше повідомлялось, що Лунін таємно продовжив контракт із Реалом.