Іспанія

Наставник Барси визнав силу суперника.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував поразку від Жирони (2:4) в Ла Лізі.

"Фанам такі матчі подобаються. Обидві команди показали хороший футбол, але ми не контролювали деталі. Нам бракувало категоричності в обороні, Жирона скористалася цим під час гойдалок у грі. Не вистачило переконливості. Ми не контролювали переходи.

Ми не показали погану гру, це тяжкий удар, але вітаємо Жирону. Вони більше не сюрприз, а кандидати на титул. Відсутність чіткості в обороні та ефективності в атаках зіграли ключову роль", — сказав Хаві в коментарі Marca.

Раніше повідомлялось, що Жирона першою серед команд п’ятірки провідних ліг здобула 40+ очок у поточному сезоні.