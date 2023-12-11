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Словенець може залишитись на посаді президента УЄФА до 2031 року.

Александер Чеферін був обраний президентом УЄФА у 2016 році, замінивши Мішеля Платіні, і однією з реформ, які він запровадив, було обмеження на три терміни для всіх керівних посад.

Він повинен піти у відставку у 2027 році, але прихильники словенця працюють над планом змінити правило перебування на посаді.

Якщо це буде введено в дію, Чеферін, у якого не було конкурентів, коли його переобрали цього року, міг би знову балотуватися у 2027 році.

Колишній виконавчий директор Манчестер Юнайтед Девід Гілл, член виконавчого комітету УЄФА, очолює опозицію до будь-яких змін.

Поправка, якої хочуть його прихильники, означатиме, що будь-яке призначення до 2017 року не буде зараховано як частину допустимих трьох термінів. Це питання було порушено на засіданні виконавчого комітету минулого тижня.

Пропозиція має бути представлена на конгресі УЄФА в Парижі 8 лютого, коли для внесення змін до статуту знадобиться більшість у дві третини голосів з 55 членів організації.

У заяві УЄФА зазначено: "Юридичний комітет запропонував низку змін до статуту, які уточнюють деякі чинні положення, щоб гарантувати, що жодне з них не буде застосовано заднім числом — відповідно до основного правового принципу. І комітет з управління, і виконавчий комітет схвалив зміни, які тепер будуть розглянуті Конгресом у лютому".