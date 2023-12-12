Іспанія

Завершились матчі чемпіонату Іспанії.

У рамках 16 туру чемпіонату Іспанії Гранада приймала Атлетік. Нагадаємо, що матч було зупинено у неділю та перенесено на понеділок.

Команди не зуміли виявити переможця, зігравши внічию.

Гранада — Атлетік 1:1

Голи: де Галларета, 55 (автогол) — І. Вільямс, 6.

Гранада: Феррейра – Рікард Санчес, Мікель, Торренте, Нева – Гумбау, Серхіо Руїс (Пуертас, 90+1) – Узуні, Вільяр (Петрович, 79), Сарагоса – Боє (Кальєхон, 79).

Атлетік: Сімон – де Маркос (Берчіче, 67), Вівіан, Паредес, Лекуе – де Галларета (Еррера, 80), Прадос (Перу, 88) – І. Вільямс (Беренгер, 80), Сансет, Ніко Вільямс – Гурусета (Вільялібре, 67).

Попередження: Ніко Вільямс, 78, Берчіче, 90.

У паралельній грі Райо Вальєкано та Сельта зіграли у суху нічию.

Райо Вальєкано — Сельта 0:0

Райо Вальєкано: Димитрієвський – Балью (Посо, 82), Мумін, Лежен, Шаваррія – Унаї Лопес, Валентін (Сісс, 71) – Паласон (Бебе, 85), Трехо (де Фрутос, 46), Альваро Гарсія – де Томас (Фалькао, 71).

Сельта: Гуаїта – Васкес, Старфельт, Нуньєс, Ману Санчес – Мінгеса (Бельтран, 65, Дотор, 88), Тапіа, де ла Торре, Бамба (Серві, 65) – Странд Ларсен, Дувікас (Аспас, 72).

Попередження: Валентін, 68, Унаї Лопес, 73, Сісс, 83.