Італія

"Стара сеньора" планує зимову трансферну кампанію.

Туринський Ювентус зацікавлен у підписанні двох футболістів Манчестер Юнайтед у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, керівництво Юве спробує придбати півзахисника Доні ван де Бека, незадоволеного кількістю ігрового часу у складі "манкуніанців", а також вінгера Джейдона Санчо, який конфліктує з головним тренером англійського клубу Еріком тен Гагом.

Наголошується, що спочатку Ювентус розраховував підписати лише Санчо, проте у зв'язку з дискваліфікацією півзахисників Ніколо Фаджолі та Поля Погба, було ухвалено рішення пропрацювати трансфер Ван де Бека.