"Стара сеньора" планує зимову трансферну кампанію.
Санчо, Getty Images
03 грудня 2023, 14:27
Туринський Ювентус зацікавлен у підписанні двох футболістів Манчестер Юнайтед у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє Corriere dello Sport.
За інформацією джерела, керівництво Юве спробує придбати півзахисника Доні ван де Бека, незадоволеного кількістю ігрового часу
у складі "манкуніанців", а також вінгера Джейдона Санчо, який конфліктує
з головним тренером англійського клубу Еріком тен Гагом.
Наголошується, що спочатку Ювентус розраховував підписати лише Санчо, проте у зв'язку з дискваліфікацією півзахисників Ніколо Фаджолі та Поля Погба, було ухвалено рішення пропрацювати трансфер Ван де Бека.