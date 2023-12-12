Іспанець продовжить керувати лігою.
ХАВ'ЄР ТЕБАС, GETTY IMAGE
12 грудня 2023, 22:26
Ла Ліга на своєму офіційному сайті оголосила 61-річного Хав'єра Тебаса президентом строком на 4 роки, оскільки він був єдиним кандидатом.
Для Тебаса цей термін буде четвертим та останнім.
Раніше зазначалось, , що метою Тебаса на наступний чотирирічний період є налагодження процесу трансформації з CVC, інвестиційним фондом, з яким клуби підписали 50-річний контракт.
Нагадаємо, що посаду президента Ла Ліги Тебас залишив у листопаді, зазначивши, що балотуватиметься знову.