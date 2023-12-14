Іспанія

Українець на висоті.

Нападник Жирони Артем Довбик став найкращим гравцем клубу в листопаді, повідомляє пресслужба каталонців.

Протягом місяця він відзначився двома голами та трьома асистами у Ла Лізі, а у Кубку Іспанії віддав ще одну гольову передачу.

Протистояли українцеві нападник Савіо, півзахисник Іван Мартін і захисник Мігель Гутьєррес.

У поточному сезоні Довбик провів 19 матчів за Жирону у всіх турнірах: на його рахунку 9 голів та 6 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Інтер, Ювентус та Рома виявляють інтерес до Довбика.