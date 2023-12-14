Українець на висоті.
АРТЕМ ДОВБИК, GETTY IMAGES
14 грудня 2023, 14:22
Нападник Жирони Артем Довбик став найкращим гравцем клубу в листопаді, повідомляє пресслужба каталонців.
Протягом місяця він відзначився двома голами та трьома асистами у Ла Лізі, а у Кубку Іспанії віддав ще одну гольову передачу.
Протистояли українцеві нападник Савіо, півзахисник Іван Мартін і захисник Мігель Гутьєррес.
У поточному сезоні Довбик провів 19 матчів за Жирону у всіх турнірах: на його рахунку 9 голів та 6 результативних передач.
Раніше повідомлялось, що Інтер, Ювентус та Рома виявляють інтерес до Довбика.