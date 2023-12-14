Іспанія

Дієго Пабло Сімеоне керує мадридською командою майже 12 років.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне розповів, що йому непросто очолювати мадридський клуб впродовж 12-ти років.

"Я хочу бути чесним: важко багато років працювати в одному клубі та продовжувати отримувати задоволення. Я почуваюся дуже добре в Мадриді, і я впевнений, що клуб усе ще може ставати кращим. Однак непросто допомагати Атлетіко прогресувати в Європі з року в рік. Хоча це завдання є одним із головних", — наводить слова Сімеоне Sky Sports.

Нагадаємо, нещодавно "Чоло" пролонгував угоду з "матрацниками". Новий контракт 53-річного аргентинця розрахований до кінця червня 2027 року.